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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mine Söğüt: Bir bekçi sokağınızda akşamdan sabaha neyin nöbetini tutacak? 

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Önce muhtarlara ispiyonculuk gazı verdiler şimdi de sokaklara bekçiler salıyorlar.

Bu bekçiler…

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Özel harekâtçılar tarafından eğitildiler.

Ve amirleri tarafından “Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin” diye tembihlenerek aramıza gönderildiler.

Adları “Gece Kartalları”.

Yırtıcı kuşlar gibi gece boyunca üzerimizde uçacaklar.

Ve karanlıkta gören gözleriyle kim bilir kimleri suçlu, kimleri ahlaksız diye kodlayacaklar.

Bir bekçi sokağınızda akşamdan sabaha neyin nöbetini tutacak?

Gece kartalları…

Gerçekten yüksekten mi uçacaklar yoksa hayata alçak pikeler mi yapacaklar?

Mine Söğüt’ün yazısı

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