Mine Söğüt: Bir bekçi sokağınızda akşamdan sabaha neyin nöbetini tutacak? 

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i yerden yere vurdu: “Hayatta hiçbir iş becerememiş adam…” Bugünkü ‘Eyyamcılar ve Sahtekârlar aynen!..’ başlıklı yazısına, “‘Seba Sezonu’ diyorlar.. ‘Turgay Şeren Sezonu’ diyorlar.. ‘İlhan Cavcav Sezonu’ diyorlar.. Oysa değişen bir şey yok..” diye başlayan Uluç şöyle devam etti: “Bizde hep ‘Sahtekârlar Sezonu’ var. Ya […]