Mine Söğüt: Başı kapalı kadının sigarasından pornografik vaat okuyan iktidar herkesi tehdit ediyor

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Tehlikenin farkına varmamakta hâlâ ısrarlı olan bu toplumun son yıllarda birbiri ardına elinden kayıp giden değerlerini ve özgürlüklerini kayda geçirmek adına…

Böyle bir toplumda bir kadının kapanmasının gerçekte ne anlama geldiğini doğru saptamak adına…

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Çağdaş hukuka açık açık sızmakta olan İslam hukukunun iradesini hangi değerlere dayandırdığının altını ısrarla çizmek adına…

Ve bu kadar rahat dile getirilen bir küstahlığı meşrulaştıran altyapıyı alelacele hazırlayan sisteme sonuna kadar kafa tutmak adına…

Herhangi bir yeri kapalı olmayan ve sigara içmeyen bir insan olarak, bu tür çıkışların karşısında suskun kalmamak gerektiğini biliyorum.

Çünkü iktidarı çevreleyen kara akıl şunları bilmiyor.

Sigara içmek bir kadının erkeklere vaatleri olduğunun işareti değildir.

Kısa etek giymek de bir vaat belirtisi değildir.

Ya da topukluyla dolaşmak.

Ya da dar pantolon, etek, elbise giymek.

Ya da göğsünün, kolunun, bacağının açık olması.

Sokaklarda kahkaha atması.

Erkeklerle dostluk kurması.

Sevgilisiyle el ele dolaşması.

Öpüşmesi, koklaşması.

İstediği saatte istediği yerde dolanması.

Bunların hiçbiri kadınların erkeklere bir vaadin işareti değildir.

Sadece kadının irade sahibi özgür bir insan olduğunun işaretidir.

Başı kapalı bir kadının içtiği sigaradan pornografik bir vaat okuyan zihinlerin ele geçirdiği iktidar saldırgan diliyle herkesi boşuna tehdit etmiyor.

Kadının toplumdaki yeri aşama aşama yeniden belirleniyor.

Mine Söğüt’ün yazısı