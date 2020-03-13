Mine Söğüt: Aşısı henüz bulunamamış bu virüs ırk, din, dil, statü ayrımı yapmıyor

Alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.

Hedeflerimizi farklılaştırabiliriz.

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Hırslarımızı eleyebiliriz.

Başkalarıyla ilişkilerimizi kontrol edebiliriz.

Kazançlarımızı farklı tarif edebiliriz.

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Zamanımızı bambaşka şekillerde kullanabiliriz.

Gerekirse.

Gerekirse, insanın değiştiremeyeceği şey yok.

Tek sorun neyin ne zaman gerektiğine karar verme reflekslerimizin sorunlu olması.

Şu anda dünyanın bir ucunda başlayıp her yerine bulaşan ve bağışıklık sistemi düşük olan insanları hızla ölüme götüren koronavirüs salgınından öğrenilecek en önemli şey belki de bu.

Aşısı henüz bulunamamış bu virüs ırk, din, dil, statü ayrımı yapmıyor.

Mine Söğüt’ün yazısı