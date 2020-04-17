Mine Söğüt: Artık kendine sorular sormaya başla

Serbest piyasa rekabetini savunan, insan haklarına burun kıvıran, tabuları, inançları, muhafazakârlığı yücelten ve güçlünün haklarını ön planda tutan sağ iktidarlara oy verdin.

Sonra bir gün beklenmedik bir şey oldu.

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Zenginlerin, yoksulların, orta sınıfların ve sağ politikaların güvendiği tüm dağlara karlar yağdı.

Zenginliğin ve yoksulluğun ne anlama geldiğini yeniden düşünebileceğin, hesap edilmemiş, hırpalayıcı bir boşluğa düşüverdin.

Neye sahip olmak zenginliktir? Ve neyi kaybetmek insanı yoksullaştırır? Ve sınıf diye bir şey gerçekten var mıdır?

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Eğer pandemi rüzgarı yarım yıldan uzun sürer ve yıllarca dünyanın normali haline gelirse… bu boşlukta sorabileceğin yığınla soru var.

Özgürlük hakkında hiç ama hiçbir şey bilmemeyi, düşünmemeyi, hayal etmemeyi iyi bir vatandaş olmak olarak bellemenin şaşkınlığında, “İlla solcu – toplumcu bir şeyler lazımsa onu da biz hallederiz” diyen kapitalizmin tüm tuzaklarına güle oynaya düşerek geldiğin şu lanetli noktada, artık kendine sorular sormaya başla.

Ki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmasın.

Zira; Coğrafya değil, asıl felsefe kaderdir.

Mine Söğüt’ün yazısı