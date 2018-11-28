Mine Söğüt: Artık bundan sonra medya etiği için kafanıza boşuna yormayın

Bizi Özal Türkiye’sine “uyandıran” basınla, bugün Erdoğan Türkiye’sin-de “uyutan” basın, tıpkı bu iki lider gibi birbirine göbekten bağlıdır.

Neden ve sonuç ilişkilerinin izini adil bir şekilde sürer, o çağlardan bu çağlara parlatılan gazeteciliğin ve gazetecilerin kişisel serüvenleri üzerinden bu ülkenin yakın tarihini çözümlerseniz, bugün başınıza gelenlerin müsebbibini kolayca tespit edersiniz.

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Ağzı laf yapan ama kaşı gözü de ayrı oynayan gazetecilerin hamasi dillerine hemen prim verdiğiniz…

Ve en fenası da bu gazetelerin yaptıkları haberleri, bu gazetecilerin kestikleri ahkâmları bir şey sandığınız için karışan kafanızı…

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Artık bundan sonra medya etiği için boşuna yormayın.

Ama dilerseniz iştahla okuduğunuz o makalelerden, röportajlardan, heyecanla izlediğiniz haberlerden, tartışmalardan, yorumlardan kendinizi bundan sonra kollayabilirsiniz.

İnanın, insanın kendi aklı gibisi yok.

Mine Söğüt’ün yazısı