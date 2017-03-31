Mine Söğüt: Artık bu ülkeden korkuyoruz

Bu ülkede yaşayan…

Kendini sanatla ifade eden…

Gelecekle ilgili çağdaş hayaller kuran…

Laikliğe kıymet veren…

Demokrasiden yana olup diktatörlükten hazzetmeyen…

Bağımsızlığı ve özgürlüğü evrensel bir hak olarak algılayan tüm insanlar… aydınlar, sanatçılar…

Çoğumuz nicedir bu ülke için korkuyoruz.

Ama bir şey daha var.

Biz bir de artık bu ülkeden korkuyoruz.

Çünkü hedef tahtasındayız.

Cehaletin körüklendiği ve bilginin, felsefenin, sanatın ötelendiği bir devlet anlayışıyla ülkenin kalbine eğreti bir çadır kuran iktidarın baskısıyla günden güne gölgelenmekteyiz.

Cahilleri eğitimlilere, kabalığı zarafete, inancı vicdana karşı kışkırta kışkırta gelinen şu noktada bu ülkenin aydınları, hem ülke için korkuyorlar hem de artık ülkeden korkuyorlar.

Vatandaşı oldukları bu devletten…

Dilini kullandıkları bu memleketten…

Yarınını çok yakında verecekleri ortak kararlarla şekillendirecekleri bu Türkiye’den korkuyorlar.

Mine Söğüt’ün yazısı