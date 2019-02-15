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Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Aile hayatına bile Diyanet’in el attığı bir dönemde… Sevişmek artık ne anlama gelir?

Aile, gençlik ve namus üzerine verilen Diyanet fetvaları ve iktidar beyanları çağdaş yaşamı karanlığa boğuyor. 

Sevgiye ve sevişmeye kötü gözlerle bakan bir kültürü cilalayan siyaset, kadınların kıyafetlerinden namus karnesi çıkarıyor. 

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Gençleri sevmekten ve sevişmekten korkutuyor. 

Öpüşme sahnelerinin bile ekranlarda kesildiği, aşkın görünmez kılındığı bir ülkede yaşıyorsunuz. 

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Şiddeti ve savaşmayı yüceltenler, aşkı ve sevişmeyi yerin dibine batırmakla vazifeliler. 

Aile hayatına bile Diyanet’in el attığı bir dönemde… 

Sevmek gerçekte nedir? 

Ve sevişmek artık ne anlama gelir?

Mine Söğüt’ün yazısı

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