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Yaramazlara biraz batar!

Mine G. Kırıkkanat: Bardağı taşıran, tahammül bendini aşan, sabır taşını çatlatan son tahakküm damlası

Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BÜ ve zaten diğer üniversitelere kendi bünyelerindeki akademisyenlerin tercih ve seçim haklarını hiçe sayarak atadığı ilk rektör değil. Nihat Hatipoğlu’nun Gaziantep İslam Bilim (!!!) ve Teknoloji (!!!) Üniversitesi’ne rektör atandığı bir ülkede, en şaşırtıcı örnek de değil. Ama sanırım bardağı taşıran, tahammül bendini aşan, sabır taşını çatlatan son tahakküm damlası olarak sineye çekilemiyor.

Mine G. Kırıkkanat’ın yazısı

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Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.