Mine G. Kırıkkanat: Bardağı taşıran, tahammül bendini aşan, sabır taşını çatlatan son tahakküm damlası

Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BÜ ve zaten diğer üniversitelere kendi bünyelerindeki akademisyenlerin tercih ve seçim haklarını hiçe sayarak atadığı ilk rektör değil. Nihat Hatipoğlu’nun Gaziantep İslam Bilim (!!!) ve Teknoloji (!!!) Üniversitesi’ne rektör atandığı bir ülkede, en şaşırtıcı örnek de değil. Ama sanırım bardağı taşıran, tahammül bendini aşan, sabır taşını çatlatan son tahakküm damlası olarak sineye çekilemiyor.
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Vali, İstanbul’da vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı.
Profesör Kara: Çocuklarda aşıya başlamak için ayağımız daha net yere basmalı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ‘corona’ aşısını yetişkinlerdeki uygulamasını gördükten sonra sıranın çocuklara geleceğini belirterek “Aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım” dedi.
Kılıçdaroğlu: Çocuklarınız işsiz ama saraydakiler beş yerden aylık alıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınların sorunlarını Meclis’te dile getireceklerini söyledi.
Endonezya’da en az 50 yolcusu bulunan uçağın denize düştüğü tahmin ediliyor
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.
Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.