Mimarlar Odası’ndan Sur için UNESCO’ya çağrı: Umursamaz duruşunuz derin bir çelişki

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, 97 gün süren ‘abluka’ sonrası harabeye dönen Sur için UNESCO’nun sessiz kalmasını eleştirerek, derhal onarım sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin “UNESCO’ya açık mektup” başlığıyla paylaştığı açıklamada, abluka sırasında bölgede yapılan yıkımlar sebebiyle kentin dokusunun bozulmaya başladığı ve UNESCO’nun bu yıkıma sessiz kaldığı belirtildi.

“Bu mektup halklarda yaratmış olduğunuz umuda ve suskunluğunuza karşı bir haykırıştır…” diye başlayan mektupta UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ olarak tescillenen Sur’da, bakanlığın koruma amaçlı imar planının onaylandığı hatırlatılarak, bu değişikliklerin Sur’u ve Hevsel Bahçeleri’ni ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

‘Umursamaz duruşunuz çelişkili’

Mektupta dünya miraslarını koruma görevi üstlenen UNESCO’nun bu yıkıma sessiz kalmasının ‘çelişkili’ olduğu da ifade edildi: “195 devletin taraf olup imzaladığı uluslararası belgenin altında imzası bulunan siz üye devletlere sesleniyoruz; halklara vermiş olduğunuz sözü yerine getirmemenin ve suskunluğunuzun tarihin sayfalarına nasıl yazıldığının kaygısını taşımalısınız. Belki de Dünyanın ilk kez bu kadar sayıda ülkesinin bir paydada buluşup kabul ettiği ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ ile örgütünüze dünya miraslarını muhafaza ve koruma görevi verilmiştir. Ancak kentimize karşı bu sessiz ve umursamaz duruşunuz UNESCO için şüphesiz derin bir çelişki ifade etmektedir.”

‘Acil olarak onarım süreci başlatın’

Mimarlar Odası, Sur’un dünya kültür mirası listesinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylerken, UNESCO’ya derhal onarım sürecinin başlatılması çağrısında bulundu: “Surlarımızı ve Hevsel Bahçelerimizi, Dünya Miras Komitenizin rutin olarak iki yılda bir güncelleyip yayınladığı ve bir süre sonra yayınlayacağı ‘Tehlike Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesinde’ görmek istemiyorsanız ve bir dönem sonra da Dünya Miras Listesi’nden çıkarmak istemiyorsanız ses verin. Kentimiz Diyarbakır’a karşı bu suskunluğunuzu telafi etmek istiyorsanız bu yıkımları durdurmak için çabaların olması ve ayrıca şu ana kadar gerçekleştirilen yıkımlar için acil olarak onarım sürecini başlatılması konusunda değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz.”