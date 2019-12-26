Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mimarlar Odası: Togo’ya görülmemiş rant verildi, denetimden kaçırıldı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘rüşvet’ tartışmalarına konu olan ‘Togo Kuleleri’nin Mimarlar Odası denetimine girmeden, 24 Nisan 2017 tarihinde yenileme ruhsatı aldığını ifade ederek, “Ranta karşı mücadelede ruhsat vermeden önce, Mimarlar Odası onayından geçtiğine dair belgenin aranması zorunluluktur. Belediyeler Mimarlar Odası onayı olmadan projelere ruhsat vermemelidir” dedi.

Fotoğraf: togokuleleri.com

Eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün, geçen hafta Eskişehir yolundaki Togo Kuleleri olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın, verilen ruhsat karşılığı yapılacak okul için istendiğini söylemişti.

Reklam

‘Bu kadar rantı 32 derslikli okul karşılığında vermişler’

Mimar Candan, Togo Kuleleri’nde ortaya çıkan rantı anlatmak için projeye fazladan verilen alanları ve metrekareleri açıkladı.

Candan şöyle konuştu: “Togo Kuleleri üç bloktan oluşuyor A blok: 36 Kat, B blok: 36 kat, C blok 10 kattan oluşmakta. Kule olan A ve B blokları ofis, C blokta ise 1. 2. 3. 4. bodrum katlar AVM dükkân ve sosyal tesislerden oluşmakta. Verilen emsale göre kullanılacak metrekare 25 bin 372 metrekaredir. Ancak o kadar emsal dışı metrekare hakkı verilmiş ki, bugüne kadar böyle bir emsal dışı rant verildiği başka bir yerde görmedik. 120 bin metrekare inşaat yapılıyor. 1. 2. 3. 4. bodrum katlar, ticaret, dükkân ve sosyal tesisler ekstra metrekare olarak veriliyor. Ortak alanlar, kat holleri, kat koridorları, yangın merdivenleri, çöp toplama odaları, kolonatlar, iç bahçeler, kat bahçeleri, balkonlar, teraslar süs havuzları, giriş saçakları sosyal tesis, spa, sauna, hamam, açık-kapalı yüzme havuzu, kuaför mescit, kafeterya, kafe, çamaşırhane, toplantı salonu, yemekhane vb. alanlar yapılabilir, bunlar da 25 bin 372 metrekareye dahil edilmiyor. Ortaya 120 bin metrekarelik inşaat çıkıyor. Bu kadar rantı da 32 derslikli okul karşılığında veriyorlar. Kentin sistematiği bozuluyor, ulaşım altyapısı tıkanıyor. Bu iş daha bitmedi. Kente yapılan bu haksızlığın ve fazladan kazanılan her bir liranın hesabını verecekler.”

Projeye ruhsat verilmeden önce Mimarlar Odası’na danışılsaydı onay alınamayacağını ve böyle inşaatın başlamayacağını söyleyen Candan şöyle konuştu: “İktidar tüm belediyelerine ‘Mimarlar Odası onayı istemeyeceksiniz’ diye genelge yayınladı, yönetmelik çıkarttı. Mesleki denetim yaptırmamanın 6235 sayılı TMMOB kanuna aykırı olduğu ise açılan davalarla kesinleşti. Hukuksuzluk bu süreçte de iktidar belediyelerinde işledi.”

Reklam

Candan söz konusu projeye Ankara’nın bugüne kadarki en yüksek rantının verildiğini belirtti.

Yavaş: Aygün’ünkine benzer 80 dosya var, rant en az 30 milyar lira

Yavaş: Ankara’da bir grup, işlerini tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantıyla çözüyor

Sinan Aygün savcıya ifade verdi

Yavaş’tan Aygün’e ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusu

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş yasalara göre davrandı

CHP’li meclis üyelerinden ‘Yavaş rüşvet istedi’ diyen Aygün’e: Ses kayıtlarını çıkar

SON HABERLER

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup pencereden attı

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya (34) ile sanık Berk Akand’a (33) verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Kararda, Aksu’nun Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

Karadeniz’deki yangınların nedeni, ‘bahçe temizliği’; yedi kişiye yasal işlem başlatıldı

Karadeniz bölgesindeki beş ilde 71 noktada dün çıkan ve gece boyu süren orman yangınlarından önemli bir kısmı kontrol altına alınıp söndürülürken, bir kısmı da kendiliğinden söndü. Trabzon’da dört, Rize’de dört ve Samsun’da iki noktadaki yangınlara müdahale edilirken, bölgede 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61’inin söndürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘yangınların büyük bir kısmınının kontrol altına alındığını, ancak kontrol altına alınamayan yerlerin de olduğunu’ açıkladı. Pakdemirli, çalışmaların sabaha kadar süreceğini belirterek, “İnşallah o yangınları da kontrol altına alacağız” dedi. Pakdemirli, yangınlarla ilgili yedi kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını da açıkladı. Jandarma ekipleri de bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere para cezası kesti.

Adalet bakanı: AİHM’nin Kavala çevirisi, karardan bir gün önce mahkemedeydi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası’nın tutuklu yargılanan tek sanığı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararın çevirisinin, kararın kesinleşip kesinleşmediğini Adalet Bakanlığı’na soran ve işadamının tutukluluğunun devamına karar veren mahkemeye, bu kararından bir gün önce, pazartesi günü ulaştırıldığını açıkladı. Gül, mahkemenin cuma günü çeviri talebinde bulunduğunu ve istenen çevirinin pazartesi günü (23 Aralık) ulaştırıldığını belirterek, “Yargı bağımsız ve tarafsızdır” dedi.

İran’da yeni protesto dalgası bekleniyor; ülkede internet yine kesildi

İran’da 15-16 Kasım’da benzine yüzde 50 zam yapılması sonrası yaşanan ve ülke çapına hızla yayılan protesto gösterilerinin yeniden başlaması için sosyal medya üzerinden çağrı yapılmasının ardından, ülkedeki bir çok bölgede internet kesintisi yaşandığı bildiriliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...