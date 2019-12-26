Mimarlar Odası: Togo’ya görülmemiş rant verildi, denetimden kaçırıldı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘rüşvet’ tartışmalarına konu olan ‘Togo Kuleleri’nin Mimarlar Odası denetimine girmeden, 24 Nisan 2017 tarihinde yenileme ruhsatı aldığını ifade ederek, “Ranta karşı mücadelede ruhsat vermeden önce, Mimarlar Odası onayından geçtiğine dair belgenin aranması zorunluluktur. Belediyeler Mimarlar Odası onayı olmadan projelere ruhsat vermemelidir” dedi.

Fotoğraf: togokuleleri.com

Eski Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün, geçen hafta Eskişehir yolundaki Togo Kuleleri olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın, verilen ruhsat karşılığı yapılacak okul için istendiğini söylemişti.

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‘Bu kadar rantı 32 derslikli okul karşılığında vermişler’

Mimar Candan, Togo Kuleleri’nde ortaya çıkan rantı anlatmak için projeye fazladan verilen alanları ve metrekareleri açıkladı.

Candan şöyle konuştu: “Togo Kuleleri üç bloktan oluşuyor A blok: 36 Kat, B blok: 36 kat, C blok 10 kattan oluşmakta. Kule olan A ve B blokları ofis, C blokta ise 1. 2. 3. 4. bodrum katlar AVM dükkân ve sosyal tesislerden oluşmakta. Verilen emsale göre kullanılacak metrekare 25 bin 372 metrekaredir. Ancak o kadar emsal dışı metrekare hakkı verilmiş ki, bugüne kadar böyle bir emsal dışı rant verildiği başka bir yerde görmedik. 120 bin metrekare inşaat yapılıyor. 1. 2. 3. 4. bodrum katlar, ticaret, dükkân ve sosyal tesisler ekstra metrekare olarak veriliyor. Ortak alanlar, kat holleri, kat koridorları, yangın merdivenleri, çöp toplama odaları, kolonatlar, iç bahçeler, kat bahçeleri, balkonlar, teraslar süs havuzları, giriş saçakları sosyal tesis, spa, sauna, hamam, açık-kapalı yüzme havuzu, kuaför mescit, kafeterya, kafe, çamaşırhane, toplantı salonu, yemekhane vb. alanlar yapılabilir, bunlar da 25 bin 372 metrekareye dahil edilmiyor. Ortaya 120 bin metrekarelik inşaat çıkıyor. Bu kadar rantı da 32 derslikli okul karşılığında veriyorlar. Kentin sistematiği bozuluyor, ulaşım altyapısı tıkanıyor. Bu iş daha bitmedi. Kente yapılan bu haksızlığın ve fazladan kazanılan her bir liranın hesabını verecekler.”

Projeye ruhsat verilmeden önce Mimarlar Odası’na danışılsaydı onay alınamayacağını ve böyle inşaatın başlamayacağını söyleyen Candan şöyle konuştu: “İktidar tüm belediyelerine ‘Mimarlar Odası onayı istemeyeceksiniz’ diye genelge yayınladı, yönetmelik çıkarttı. Mesleki denetim yaptırmamanın 6235 sayılı TMMOB kanuna aykırı olduğu ise açılan davalarla kesinleşti. Hukuksuzluk bu süreçte de iktidar belediyelerinde işledi.”

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Candan söz konusu projeye Ankara’nın bugüne kadarki en yüksek rantının verildiğini belirtti.