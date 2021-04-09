Mimar ve mühendisler ‘örgüt üyeliği’nden hakim karşısında: Yarışma suç sayıldı

CANAN COŞKUN

Bilgisayar, kimya ve orman mühendisleri ile mimarlardan oluşan sekiz kişi, DHKP-C üyeliği suçlamasıyla bugün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor.

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Dava kapsamında Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çetin ve ODTÜ Mimarlık bölümü doktora öğrencisi yüksek mimar Özlem Altun’a Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin katkısıyla düzenlenen ‘Küçük Armutlu Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Mimari Fikir Projesi Yarışması’ suçlama olarak yöneltiliyor. Çetin ve Altun haricindeki mimar ve mühendisler Aralık 2020’den bu yana tutuklu yargılanıyor.

Suçlamalar itirafçı tanıktan

İstanbul başsavcılığı tarafından sekiz kişi hakkında hazırlanan iddianamede yöneltilen suçlamalar, Ekim 2020’de Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında ele geçirilen bir hafıza kartından çıktığı iddia edilen başka kişilerin yazışmalarına ve itirafçı tanık K.E.Ü.’nün 2 ve 28 Kasım 2020 tarihli ifadelerine dayanıyor.

K.E.Ü.’nün Grup Yorum’un solisti İnan Altın ile ilgili anlatımları nedeniyle iddianamede Grup Yorum ile ilgili iddialar uzun bir yer tutuyor. İddianamede, Grup Yorum’un ‘legal bir müzik grubu olarak göründüğü’, ‘kültürel faaliyet yürütülüyormuş gibi izlenim yarattıkları’ öne sürüldü.

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‘Halkın mimar ve mühendisleri’ isimli oluşumun örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve örgütün bu grubu ‘muslukçular’ olarak kodladığı belirtildi.

İddianamede, itirafçı K.E.Ü.’nün davanın sanığı olmayan bir kişinin kendisini ‘bombacı’ olarak tanıttığı beyanı da yer aldı. Bunun yanı sıra iddianamede rüzgar gülü yapmak, 2017’de açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşmasına katılmak da suçlama sayıldı.

Mimari yarışma da suçlama oldu

İddianamede, Prof. Dr. Murat Çetin ve ODTÜ Mimarlık bölümü doktora öğrencisi Altun’a ise mimarlık yarışması nedeniyle suçlama yöneltildi.

Mimarlık yarışmalarının ‘örgütün propagandasını yapmak ve örgüte sempatizan kazandırmak için’ yapıldığı öne sürüldü. İtirafçı tanık K.E.Ü., Prof. Dr. Çetin ile ilgili verdiği ifadede yalnızca Senem Doyduk ile evli olduğunu söyledi. Altun’un da Çetin ile faaliyet yürütmesi suçlamaymış gibi anlatıldı.

Senem Doyduk, Eylül 2016’da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, bir telefon görüşmesinde kullandığı ‘cephe’ sözcüğüyle örgütü kastettiği iddia edilmişti. Doyduk ise sözü edilen cephenin, bina cephesi olduğunu belirtmişti. Doyduk, bir buçuk ay tutuklu kaldı, yargılama sonunda beraat etti.