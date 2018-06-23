Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi ertelendi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye tarihi ertelendi.

Meclis Başkanlığı ile üniversite arasında binanın kullanımına dair anlaşmazlık sürerken, Beşiktaş Kaymakamlığı binanın boşaltılması için üniversiteye tebligat göndermişti.

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Kaymakamlık, binanın 26 Haziran saat 14.00’e kadar boşaltılmasını istemişti. Üniversite ise buna karşı çıkmıştı.

Ertelemeye iki gerekçe

Meclis Başkanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak tahliye tarihinin ertelendiğini duyurdu.

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Açıklamada, okulda sınavların tamamlanmadığı belirtilerek konservatuvarın taşınacağı yerin tespit edilmesi için tahliyenin ‘makul bir süre ertelenmesi’ talebinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir” dendi.