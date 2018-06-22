Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’na tahliye tebligatı: Rektörlük öfkeli

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi istendi.

Beşiktaş Kaymakamlığı üniversiteye gönderdiği tahliye tebligatında binanın 26 Haziran saat 13.30’a kadar boşaltılmasını talep etti. Binanın Meclis’e Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’na devredilmesinin ardından müze olarak faaliyet göstereceği belirtildi.

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İki kere tebligat

Tebligat sonrası üniversitenin yazılı açıklamasında, daha önce ilgili başkanlıktan tahliye tebligatı da geldiği ifade edildi.

Kendilerine herhangi bir yer gösterilmediği aktarılan açıklamada, başkanlığın ve diğer bürokratların ‘keyfi projeleri’nin uygulanması adına konservatuvarın tahliyesinin kabul edilebilir olmadığı aktarıldı.

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Açıklamada, gelen ilk tebligat sonrası durumun devletin üst kademeleriyle paylaşıldığı, idari sürecin de başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yargı süreci devam ederken, haklarında tahliye davası açılmadan kaymakamlık tarafından kendilerine tahliye tebligatı gönderdiği anlatıldı.

Yeni dava

Açıklamada şunları kaydedildi: “Bu tebligat üzerine ivedilikle, üniversitemiz tarafından idari mahkemede yeni bir hukuki süreç başlatmıştır. Altı yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa’nın 42’nci Maddesi’ni ihlal etmiş olurlar.”

Açıklamada, üniversite yönetiminin geri adım atmayacağı ifade edilerek senatonun 26 Haziran saat 12.00’de toplantı yapıp bilgi vereceği aktarıldı.

Mazisi iki yıllık

Habertürk’ten Uzay Kesmen’e konuşan Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız ise şunları söyledi: “Bu iki yıllık bir süreç. Ben çok fazla kamu ve devlet kurumları karşı karşıya gelmesin diye bu olayın fazla duyurulmasını istemedim. Bugüne kadar yapılan bu yanlışın düzeltilmesini bekledik. Bu 1.5 yıllık süreçte biz ne söylediysek karşı taraf hep sessiz kaldı. Şimdi de bir tebligat gönderdiler. Dolmabahçe Sarayı Müştemilatı Baltacılar Dairesi’nin müze olarak kullanımına devam etmesi isteniyor. Ancak o bina tarihinin hiç bir döneminde müze olarak faaliyet göstermemiş.”