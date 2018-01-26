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Yaramazlara biraz batar!

Milyonluk ceza gelebilir: İnternette numara sorgulama siteleri tarih oluyor

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, internetteki numara sorgulama sitelerini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de dün yayınlanan kararda, rıza almaksızın isimden telefon sorgulaması ya da numaradan isim sorgulaması yapılan siteler hakkında ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.

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Kararda internetten ve çeşitli uygulamalardan toplanan kişisel verilere ulaşılabilen birçok uygulama ve internet sitesi bulunduğu belirtildi.

Bunların kanunla belirlenmiş kişisel veri statüsünde olduğuna dikkat çekilen kararda söz konusu bilgileri içeren sitelerin ve uygulamaların kapatılması istendi.

Karara göre sitelere erişim engeli için başvuru yapılacak. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de dikkate alınarak savcılığa ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçu kapsamında bu siteler ve uygulamalar hakkında ihbarda bulunulabilecek.

1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.


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