Milyonlarca kuş göç yolu üzerine kurulan ağlarla yakalanıp öldürülüyor

Kuşları korumak için mücadele veren, kısa adı RSPB olan Britanya’daki sivil toplum kuruluşu her yıl başta kırlangıçlar olmak üzere milyonlarca kuşun göç yolları üzerindeki ülkelerde ağlara takılıp öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: www.theconservation.com

Britanya’daki Cambridge, Oxford, Norfolk’ta mart ayında sayıları fazla olması gerekirken mayıs gelmesine rağmen sadece birkaç tane kırlangıca rastlandığına dikkat çeken RSPB açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Maalesef çok sayıda kuş tuzak olarak konulan ağlara takılarak yakalanıyor. Öldürülüp satılıyor ve yemek ya da başka amaçlar için kullanılıyor.”

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Göçmen kuşların sonbaharda güneye, ilkbaharda da kuzeye doğru uçtuğunu anımsatan RSPB’nin verilerine göre sadece Mısır’da 140 milyon kuş tuzağa düşürülüp yakalanıyor. Mısır Sahili’ndeki 700 kilometre boyunca konulan ‘hayalet ağlar’ nedeniyle sarı asma kuşundan söğüt bülbülüne çok sayıda türün sayısında bu nedenle ciddi ölçütte azalma oluyor.

RSPB’nin açıklamasında, bu tür katliamların Lübnan, Fas ve çoğu Kuzey Afrika ülkesinde de yaşandığına dikkat çekilerek, “Firavunlardan beri Kuzey Afrika’da göçmen kuşlar, ağlar ve bitkilerin üzerine sürülen sönmemiş kireçle yakalanıp yeniyor” dendi.

RSPB, günümüzdeki ince plastik ağlar sayesinde Çin’de de çok sayıda kuşun yakalandığını ve göç yolculuğunu tamamlayamadığını vurgulayarak, “Günümüzde maalesef balık avlanır gibi kuş avlanıyor” ifadelerini kullandı.