Milyoner sayısında Türkiye çakıldı: Toplam servet kaybı 190 milyar dolar

İsviçre merkezli Credit Suisse bankası tarafından yayınlanan rapora göre küresel servet son bir yılda 14 trilyon dolar artarak 317 trilyon dolara ulaştı. Dolar krizi nedeniyle milyoner sayısının en fazla azaldığı ülkelerden biri Türkiye.

Euronews’ün haberine göre küresel servet son 12 ayda bir önceki yıla oranla yüzde 4,6 artış gösterdi. Bu artış bir önceki yıla göre daha az da olsa, 2008 sonrası dönemin ortalamasına göre daha yüksek.

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Servet artışının dünya nüfusuna etkisine bakıldığında kişi başına servet yüzde 3,2 arttı. Milyoner sayısıysa 2,3 milyon artarak dünya genelinde 42,2 milyona çıktı. Milyoner sayısının en fazla arttığı ülkeyse 878 bin ile ABD. Fransa, Almanya, Britanla ve İtalya’daysa 800 bin kişi daha milyoner sayısına eklendi.

Son 12 ayda Çin’de 186 bin, Japonya’da 94 bin yeni milyoner ortaya çıktı. Bu ülkelerdeki milyoner sayısının artışında döviz kurundaki değişimlerden ziyade ülkelerin ekonomilerinde yaşanan kalkınma etkili oldu. Çin, milyoner sayısında Japonya’yı 2014’de geride bırakmıştı.

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Milyoner sayısının en fazla azaldığı ülkelerden biri Türkiye

Milyoner sayısının en fazla azaldığı ülkeler arasında Brezilya, Türkiye ve Arjantin yer aldı. Bu ülkelerde sayının azalmasında yerli para biriminin döviz karşısında yaşadığı değer kaybının etkili olduğu aktarıldı.

Türkiye’deki milyoner sayısı 16 bin azaldı. Sayı İsveç’te 20 bin, Avustralya’da 32 bin, Brezilya’da ise 36 bin azaldı.

Toplam servette en fazla kayıp Brezilya ve Türkiye’de

‘Kazanan ve kaybedenler’ bölümünde servetini en fazla artıran ülkeler sırasıyla ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve İtalya.

En fazla kayıp 380 milyar dolarla Brezilya, 190 milyar dolarla Türkiye’de.

Raporda Venezuela’nın tahminlere göre servet erimesinde en kötü ülke olduğu tahmin ediliyor ancak bunu doğrulayacak verinin olmadığı belirtiliyor.