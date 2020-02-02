Milyoner sayısı yüzde 25 arttı; hesaplarında ortalama 6 milyon lira var

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan banka müşterisi (mudi) sayısı, 2019’da 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440’a ulaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon liraydı.

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2018’de 6 milyon 162 bin lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2019 sonunda 6 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan banka müşterisi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle: