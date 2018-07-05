Milyoner sayısı beş ayda 18 bin arttı: Toplam mevduatları 1 trilyonun üzerinde

Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866’ya çıktı. Geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, beş ayda 17 bin 886 kişi arttı.

AA’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, milyonerlerin toplam mevduatı mayıs sonu itibariyle 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 37 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 612 bin lira oldu.

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Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, bir yılda 127 milyar 173 milyon lira arttı.

Yeni milyonerler

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ilk beş ayda 2017’ye kıyasla 14 bin 784 artarak 141 bin 753’e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 939 milyar 759 milyon liraya yükseldi.

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Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 441 milyar 624 milyon lirası yerel para cinsi, 493 milyar 958 milyon lirası döviz hesabı, 4 milyar 177 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 630 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik milyoner sayısı mayıs sonu itibarıyla 15 bin 113’e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 102 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 97 milyar 393 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik milyonerlerin bankadaki mevduatlarının 8 milyar 84 milyon lirası yerel para, 89 milyar 40 milyon lirası yabancı para ve 269 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 444 bin lira olarak belirlendi.