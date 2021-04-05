‘Milyarder’ babaya ‘nafaka’ davası

Tıp fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18), boşanma davası açan annesiyle görüştüğü için eğitim masrafını karşılamadığını öne sürdüğü işadamı babası Tuncay Ç.’ye dava açtı.

Fotoğraf: DHA

Bir elektronik şirketinin sahibi Tuncay Ç.’ye geçen yıl temmuz ayında eşi boşanma şiddet gördüğü gerekçesiyle davası açmış. Jale Ç. o zaman “Beni ve kızımı evden attı” demiş.

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Mahkeme kararıyla çiftin kızı Sude’ye 5 bin lira aylık nafaka bağladı.

Ancak iddiaya göre, işadamı baba, özel bir üniversitede tıp eğitimi alan kızına, annesiyle görüştüğü gerekçesiyle nafakayı ödemedi. Anne-babanın boşanma davası sürerken Sude Ç., babası Tuncay Ç.’ye Büyükçekmece Adliyesi’nde dava açtı.

Annesiyle görüştüğü için babasının kardeşlerine sağladığı imkandan kendisinin faydalanamadığını ifade eden Sude Ç., DHA’ya şunları anlattı: “Tıp fakültesi öğrencisiyim ve doktor olma hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam, annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor, senetle borç aldığımdan bu yıl okuyabiliyorum. Ancak, babam üniversite okul ücretimi ödemezse okula devam edememe olasılığım var. Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım. Babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum.”

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Babasının Türkiye’nin gizli zenginlerinden biri olduğunu öne süren Sude Ç. sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’un merkezinde 26 bin metrekarelik kapalı alanda bir fabrikası var. Ağabeyim de ablam da üniversite ve liseyi paralı okudu, yurt dışında yaz kamplarına gitme olanakları oldu. İkisine de 18 yaşında araba alındı, fakat bunlardan hiçbiri bana yapılmadı, arabayı geçtim okul paramı bile vermeyi reddediyor” dedi.

Gencin avukatı Mehmet Candan da şunları söyledi: “Baba Türkiye’nin zenginleri arasında. Bankasında 7 milyar doları var. Yargıtay’da devam eden bir dosyası kapsamında 40 milyon lira alacağı var, aynı zamanda şu an üzerine kayıtlı gayrimenkullerin değeri yaklaşık 250 milyon lira. Malikanelerinde 7 milyon değerinde 1500 metrekarelik bir villası bulunmakta ve kendisi burada yaşamaktadır. Kendisinin özel şoförü, masörü, doktoru, hizmetçisi, aşçısı, evinin içinde bulunan hamamında kese yaptırmakla görevli tellağı, lüks yatı ve araçları bulunmaktadır. Bu kadar zenginliğe sahip olan davalı eşiyle boşanma davasını bahane gösterip kızını cezalandırmak için kızının üniversite ücretlerini karşılamamaktadır. Sude eniştesinin 80 metrekare evinde yedi kişiyle birlikte yaşamaktadır. Müvekkil kız çocuğunun eğitim hakkı kutsal ve bu hak kanunlarla karşılanmıştır. Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi’nde dava devam etmektedir” dedi.

Haberde avukatı aracılığıyla iletişime geçilen Tuncay Ç. cevap vermediği aktarıldı.