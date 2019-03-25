Milyarder aile, Nazi geçmişini ‘iğrenç’ buldu: 10 milyon avro bağış yapılacak

İkinci Dünya Savaşı sırasında sıkı bir Nazi destekçisi olduğu Bild am Sonntag gazetesinin haberiyle ortaya çıkan milyarder Reimann ailesi, geçmişte fabrikalarında zorla işçi çalıştırılmasını ‘iğrenç’ diye niteleyip 10 milyon avro (yaklaşık 65 milyon lira) bağış yapma kararı aldı.

Kaynak: Bild am Sonntag

Bild am Sonntag’da yer alan habere göre, Calgon, Krispy Kreme ve Dr. Pepper markalarının sahibi Reimann’ların basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “Albert Reimann ve oğlu suçluydu. Bu iki girişimci de artık hayatta değil. İkisinin de ait olduğu yer hapishaneydi” dendi.

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Bağışın hangi kuruma yapılacağı ise açıklanmadı.

‘Nazi geçmişli Calgon ailesi’ başlıklı haberde 33 milyar dolar servetle Almanya’nın en zengin ikinci ailesi Reimann’ların İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikalarında zorla işçi çalıştırdığı ve Albert Reimann’ın Naziliğini saklama ihtiyacı bile duymadığı aktarıldı. Albert Reimann, Adolf Hitler’in de başkanlığını yaptığı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin lideri Heinrich Himmler’e yazdığı bir mektupta şu ifadeleri kullanmış: “Biz yüz yıllık ve tamamen ari bir aile şirketiyiz. Tüm hissedarlarımız ırk öğretisinin savunucusudur.”

Bild gazetesindeki haberde Albert Reiman’ın 1931 yılından itibaren Hitler’in SS subaylarının bağışçısı olduğu da belirtildi. Aile şirketi 1941 yılında Kara Ordu’ya da mühimmat üretmiş. 1943 yılında 175 insanı zorla çalıştırmış ve işçilere kötü davranışıyla nam salmış bir ustabaşı da şirketin çalışanıynmış.

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Bild’in ulaştığı bu belgeler Reimann ailesinin kendi köklerini araştırmak için tuttuğu bir tarihçinin bulguları.

Sözcünün verdiği bilgiye göre tarihçi, Reimann ailesini birkaç hafta önce bilgilendirmiş.