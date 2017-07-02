Milor ve Ortaylı Beyoğlu’nda: Bildiğim şehir değil, Orta Asya’da bir yerlere benzemiş

Gurme yazar Vedat Milor, Beyoğlu’nun ‘dönüşümü’ için “Bildiğim şehir değil, Orta Asya’da bir yerlere benzemiş” dedi.
Hürriyet gazetesinden Çınar Oskay, dört gün sürecek yazı dizisi ‘Beyoğlu Beyoğlu’nun ilk gününde, Milor ve tarihçi İlber Ortaylı’yı buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıkılacağını söylediği AKM’nin önünde buluşan üç isim ‘dönüşen’ Beyoğlu’nu turladı.
‘Orta Asya’da bir yerlere benzemiş’
Oskay, ‘yılan hikayesi’ne dönen yayalaştırma projesiyle ‘betona gömülen’ Taksim Meydanı’nı seyreden Milor’un “Bildiğim şehir değil, Orta Asya’da bir yerlere benzemiş”, ‘yüzünü ekşiten’ Ortaylı’nın ise “İnsanlar gelişiyor, şehir gelişmiyor. Şehrin karar mekanizması doğru grupların elinde olmazsa böyle olur…” dediğini aktarıyor.
‘Hayattan tat alma, estetik, bunlar hep geri planda’
Milor’a göre gelinen nokta, ‘Kültürel birikim olmadan ekonomik birikimin bir örneği’: “Batı’da, gelişen burjuvazi, sanatını ve kültürünü birlikte getirmiştir. Bizde, iktidarın gücü elinde tutmak için yarattığı zenginler sadece rantına baktı. İnanılmaz para hırslarıyla karşılarına çıkan herkesi cezalandırarak… Hayattan tat alma, estetik, bunlar hep geri planda.”
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