Milliyet’ten yazarına saldıran Arda’ya: Sokak mafyasının tenezzül etmeyeceği kafa

Milliyet gazetesi, yazarı Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’a sürmanşetinden seslendi: “Gücü yetmediğinin dostuna saldırmak gibi sokak mafyasının bile tenezzül etmeyeceği bir kafa yapısı var.”

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçukta 44 yıllık gazeteci Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı.

‘Vaka travmatik olduğu kadar psikolojik’

Gazetenin ‘Ay yıldız altındaki çirkinlik’ yazısında saldırının ‘yoruma gerek bırakmayacak kadar çirkin‘ olduğu ve kamuoyundan hak ettiği tepkiyi gördüğü belirtildi.

Yazıya şöyle devam edildi: “Daha ötesi; suçtur. Bu saldırı sırasında gerek Bilal Meşe’ye gerekse Milli Takım teknik ve idari kadrosuna ahlak sınırları ötesindeki lümpen küfürleri nefretle karşılanmış, ‘hesaplaşmanın’ boyutlarını ortaya çıkarmıştır. Saldırgan futbolcunun olayın üzerinden saatler geçtikten sonra kamuoyuna ‘Yaptım, yine yaparım’ anlamına gelen mafya tarzı açıklama ise eşi benzeri yaşanmamış bu saldırının bilinçli, planlı şekilde gerçekleştiğini kanıtlamış, futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla ilk yanıtını almıştır, ardından da kendisi vedalaşmak zorunda kalmıştır.”

Turan’ın bugüne kadar ‘ailenizin futbolcusu’ rolünü oynadığını ve saldırı sırasında müdahale etmeyerek destek olup gazetecilerin görüntü almasına engel olan bazı futbolcuların da olmasını ‘Ay-Yıldız amblemi altında çirkin klikler olduğunun kanıtı’ olduğunu yazan Milliyet, şöyle devam etti: “Hedefi kim olursa olsun, ‘başlama vuruşunun’ Bilal Meşe gibi şerefini ahlakını Arda Turan’ın yaşından uzun meslek yaşamı, iki katı hayatı boyunca bir gün bile bozmamış bir gazeteciyle yapılması, yapanların şeref ve ahlak anlayışları açısından çok açıklayıcıdır. Şurası belli olmuştur ki, Arda Turan’da ne ‘büyüğe hürmet’ vardır ne ‘geçmişe vefa’ ne ‘ayıp ölçüsü’ ne ‘Milli Takım bilinci’ ne de ‘içinden çıkıp yükseldiği toplumun değerlerine saygı’. Tam aksine… Gücü yetmediğinin dostuna saldırmak gibi sokak mafyasının bile tenezzül etmeyeceği bir kafa yapısı… Vaka travmatik olduğu kadar psikolojiktir!”

‘Mahalle berduşu edası’

Turan’ın ‘saldırıya gerekçe’ olarak sunduğu Meşe’nin köşe yazısının bir yıl öncesine ait olduğunu ve hakaret içermediği gibi bütünüyle gerçek olduğunu yazan gazete, “‘Hakaret’ diye nitelediklerini Arda Turan ‘yapmış’ Milliyet ‘yazmıştır’… Kızmak ve kızınca saldırmak davranış özelliği ise, aynaya bakması lazımdır Arda’nın. Bilindiği gibi, prim kavgasını ne Milli Takım teknik kadrosu ne de Arda Turan reddetmiş, Arda Turan’ın başını çektiği grup bir süre Milli Takım’dan uzaklaştırılarak cezalandırılmış, dönüşlerinde ise Fatih Terim ‘İçime sinmedi’ açıklaması yapmıştır” diye yazdı.

“Kaldı ki, olaydan önce duayen haberci Bilal Meşe ile antrenmanda, olay günü hava alanında karşılaşan Arda Turan, kinini ve planını hiç belli etmemiş, uçağın motorlarının çalışıp emniyet kemerlerinin takılmasına kadar beklemek profesyonelliğini göstermiştir!” sözleriyle devam eden yazıda, Turan’ın hakaretleri için ‘mahalle berduşu edasıyla’ tabiri kullanıldı.

‘Ödeyen Arda Turan olacaktır’

Yazı şöyle sona erdi: “Asıl üzücü olan Arda Turan hakkındaki toplumsal yanılgımızdır. ‘Rol model’ olacak derken elimizde, kariyeri ile karakteri ters yönlere koşan, megalomaniden pas alıp narsizme gol atan, cüreti cehalet kaynaklı bir futbol fenomeni kalmıştır giderayak. Arda’nın kamuoyuna açıklamasındaki tek doğru cümledeki gibi ‘bedeli’ ödetilecek, ödeyen Arda Turan olacaktır. Çünkü her şeyden önce Milli Takım’ın bünyesindeki ‘virüsten’ kurtulup kronik hastalığı atlatması gerekirdi. Arda Turan’ın işlediği suça gelince… Takipçisi biz, Bilal Meşe ve meslektaşları olacaktır. Futbol tarihimizdeki en çirkin olayın en kariyerli futbolcu tarafından gerçekleştirilmesi sonucu değiştirmez. Hatta bedel ödenmesini çok daha zaruri hale getirir.”