Milliyet’in eski genel yayın yönetmeni Doğan Heper yaşamını yitirdi

Milliyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı Doğan Heper hayatını kaybetti.

Heper, geçirdiği ikinci beyin kanaması sebebiyle hastanede tedavi görüyordu.

1937 doğumlu Heper, 1964’te Abdi İpekçi’nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girmişti. Gazetede uzun süre genel yayın yönetmenliği yapan Heper, ayrıca muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, Doğan Medya Grubu yayın konseyi üyeliği ve yazarlık yapmıştı.