Milliyet’in Ankara temsilcisi ve yardımcısının görevleri son buldu

Milliyet’in Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan ve yardımcısı Tolga Şardan gazeteden ayrıldı.
Çevikcan, 1987’de başladığı Milliyet gazetesinde uzun yıllardır temsilcilik ve yazarlık yapıyordu. Şardan ise 1989’da başladığı Milliyet’te 2015’ten beri temsilci yardımcısı olarak görev alıyordu.
Milliyet ve Vatan’ın sahibi, iktidara yakın Demirören Holding, Doğan Medya Grubu’nu satın aldıktan sonra, Doğan’dan çok sayıda ismin görevine son vermişti.
Çevikcan ve Şardan’ın görevlerinin son bulmasında el değiştirmenin bir payı olup olmadığı bilinmiyor.