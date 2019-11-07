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Yaramazlara biraz batar!

Milliyet yazarı: ABD mahkemesi Nusret Gökçe’ye 250 bin dolar para cezası verdi

Tuz dökme stiliyle ‘Salt Bae’ lakabını kazanan et restoranları sahibi Nusret Gökçe, ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinde bulunan restoranında çalışan elemanlarının açtığı dava sonucunda ABD federal mahkemesi tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Instagram

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’nun haberine göre mahkeme, Gökçe’nin, çalışanlara dağıtılması gereken bahşişlerden pay almasına itiraz eden Süleyman Kucur, Onur Uscula, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkus’u haksız yere işten çıkardığına hükmetti.

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Mahkeme, garsonların alacağı toplu tazminattan doğacak tüm vergileri de Nusret’in ödemesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, garsonların referans dosyalarına düştüğü “İşten çıkarıldı” ibarelerini de kaldırdı.

19 Ekim 2019’da Manhattan Nusret’in duvarına asılan kararda, federal yasanın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi hakları sağladığı hatırlatıldı.

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