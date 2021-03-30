Milliler ‘tek’ledi

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun üçüncü maçında Letonya’yayla 3-3 berabere kalıp tek puanla yetindi.
İlk maçta Hollanda’yı evinde 4-2’yle geçen milliler, Norveç’i de 3-0’lık skorla mağlup etmişti.
Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül’de sahasında Karadağ’la oynayacak.
Grupta ilk dört şöyle:
|Türkiye
|3
|7
|Hollanda
|3
|6
|Karadağ
|3
|6
|Norveç
|3
|6
1924’ten beri gelmeyen galibiyet
Türkiye’nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 7’nci maça yükseldi.
Letonya’yla tarihindeki 7’inci maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı iki yenilgi alırken, dört maç ise berabere bitti.
Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1’lik sonuçla elde etti.