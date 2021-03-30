Milliler ‘tek’ledi

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun üçüncü maçında Letonya’yayla 3-3 berabere kalıp tek puanla yetindi.

Fotoğaf: AA

İlk maçta Hollanda’yı evinde 4-2’yle geçen milliler, Norveç’i de 3-0’lık skorla mağlup etmişti.

Reklam

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül’de sahasında Karadağ’la oynayacak.

Grupta ilk dört şöyle:

Türkiye 3 7 Hollanda 3 6 Karadağ 3 6 Norveç 3 6

1924’ten beri gelmeyen galibiyet

Türkiye’nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 7’nci maça yükseldi.

Reklam

Letonya’yla tarihindeki 7’inci maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı iki yenilgi alırken, dört maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1’lik sonuçla elde etti.