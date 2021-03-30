Diken

Yaramazlara biraz batar!

Milliler ‘tek’ledi

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nun üçüncü maçında Letonya’yayla 3-3 berabere kalıp tek puanla yetindi.

Fotoğaf: AA

İlk maçta Hollanda’yı evinde 4-2’yle geçen milliler, Norveç’i de 3-0’lık skorla mağlup etmişti.

Reklam

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül’de sahasında Karadağ’la oynayacak.

Grupta ilk dört şöyle:

Türkiye37
Hollanda36
Karadağ36
Norveç36

1924’ten beri gelmeyen galibiyet

Türkiye’nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 7’nci maça yükseldi.

Reklam

Letonya’yla tarihindeki 7’inci maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı iki yenilgi alırken, dört maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1’lik sonuçla elde etti. 

Dünya Kupası’na adım adım: Türkiye, Norveç’i de yenerek ikide iki yaptı

SON HABERLER

‘İyiye giden tek kent’ nasıl başardı?

Normalleşmenin başladığı mart ayının başından bugüne ‘risk haritası’nda iyiye giden tek kent Burdur. Vaka sayısında düşüşe paralel olarak hastaneye yatış ve ölüm sayısı da azalıyor. Bunda birkaç etken var.

Aşı yalanları

Malum, gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşırmış.