Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş

Futbol Federasyonu, milli takımın başına halen Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü görevini yürüten Şenol Güneş’le dört yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sezon sonu Beşiktaşla kontratı bitecek olan Güneş, 15 yıl önce de milli takımı çalıştırmıştı. Son dört sezon Beşiktaş’ın başında olan Güneş iki şampiyonluk yaşamıştı.

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Sözleşme 2022 dünya kupası ile bitiyor

Federasyondan yapılan açıklamada: “Yönetim Kurulumuz, milli takımlar teknik direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası’nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.”