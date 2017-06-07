‘Milli takımda yaşanan süreç şık durmuyor’ diyen Abdullah Avcı: Bir şeyleri sümen altı etmeden çözüm bulunmalı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan’ın milli takım uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısı ve sonrasında yaşananlar için “Milli takımda yaşanan bu süreç çok şık durmuyor” dedi.

‘Nedeni kelimesinin altı aslında çok dolu’

NTV Spor canlı yayınında konuşan Avcı, geçmişte milli takımda ve Galatasaray altyapısında oyuncusu olan Turan’ın yaptığının ‘nedeni ne olursa olsun’ kabul edilemeyeceğini söyledi: “Arda’yı toplumun nasıl sevdiğini, nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Bilal ağabeyi çok iyi tanıyorum, samimiyetim var. Arda’yla Bilal ağabeyin arasının bu olaylardan önce çok iyi olduğunu bilenlerdenim. Milli takım adına konuşacaksak 2016 Avrupa Şampiyonası’nda tamamen sahanın dışının konuşulduğu bir takım olaylar yaşadık. Şimdi 2018 Dünya Kupası öncesinde yine sahanın dışını konuşuyoruz. Buna benzer bir olayı da geçenlerde biz kendi kulübümüz olarak yaşadık. Oyuncularımız ceza aldı, bunlar tartışma konusu oldu. O gün de şu ifadeyi kullandım, bugün de kullanıyorum; nedeni ne olursa olsun bu olayı kabullenmemiz mümkün değil. Nedeni kelimesinin altı aslında çok dolu ama ne olursa olsun kavga hiçbir şekilde çözüm değil. Üzülüyoruz ama çözümün ne olacağını bilmiyorum.”

‘Kafaları yastığa koyup biraz düşünmek lazım’

“Türk futbol tarihinin geçmişinden bugüne baktığımda, yönetici ve teknik adamlar da bu tür olayların içinde bulundular” diyen Başakşehir’in hocası şöyle devam etti: “Doğru mu? Yanlış. Genel olarak kavganın hiçbir zaman çözüm olmadığını düşündük. Ne söyleyebilirim! Çözümü bekliyorum. Ani kararlar almamak lazım. Kafaları yastığa koyup biraz düşünmek lazım. Sonrasında da çözüm odaklı yaklaşmak lazım ve saygıyı, sevgiyi kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yapılan eylem son derece yanlış. Onun da bu konuyla ilgili çok duygusal olduğunu biliyorum. Bilinçaltında yaşadıklarının ortaya çıktığı bir şeydir belki de. Bilinçaltında bu duygusallıkla beraber çok olumsuz duygular yaşadığını düşünüyorum.”

‘Oyunu konuşamıyoruz’

‘Büyükler’in bir çözüm bulacağına inandığını dile getiren Avcı, çözüm noktasında bazı şeylerin sümen altı edilmemesi gerektiğini vurguladı: “Muhakkak bütün büyükler bu konuyla ilgili bir çözüm noktası bulacaktır ama çözüm noktasında bir şeyleri sümen altı etmeden… Çünkü onlar bir yerde sıkışıyor, sıkışıyor, ortaya çıkıyor. İnsanlara doğru örnek olarak çözümler bulsak daha iyi olur. Oyunu konuşamıyoruz artık. Ülkemiz o hale geldi. Milli takımda yaşanan bu süreç çok şık durmuyor. Umarım bir çözüm bulunur. Saygıyı kaybetmeyelim. Bence o. İnsanın insana saygısını kaybetmemesi lazım. Bu oyun güzel bir oyun. Bu güzellikleri kaybetmeyelim ama şampiyonluklar, bu güzel duygular üç gün sonra bitiyor. Bugün Beşiktaş şampiyonluğun o duygusunu kapattı, yeni sezon hazırlıkları yapıyor. Biz olumlu olumsuz duygular yaşadık. Olumlu olumsuz duyguların dengesini bir yerde kurmamız lazım. olumluyu da olumsuzu da fazla yaşamamamız lazım. Bunlar çok dengede bir yerde durması, bunu kontrol edebilmemiz lazım. Bu da olumsuz duyguların bir anda ortaya çıkmasından kaynaklanan bir durum.”

‘Bugün teknik adamlık yapanlar da yaşadı’

Oyuncusu Volkan Babacan’ın yakın geçmişte benzer bir olayla gündeme geldiği hatırlatılan 54 yaşındaki teknik direktör, “Babacan medyadan, kamuoyundan olumsuz tepkiler aldı. Dediğim gibi bunlar çözüm değil. Bunlar hep arşivde kötü anı olarak kalıyor ama geriye döndüğümüz zamanlarda, bugün teknik adamlık yapanlar da yaşadı. Biz de belki futbolculuğumuzda olumsuz şeyler yaşadık. Belki biraz kültürümüzde böyle, hem duygusallığımızdan hem de yapımızdan kaynaklanan bir durum” ifadelerini kullandı.