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Yaramazlara biraz batar!

Milli Savunma Bakanlığı: Mutabakata rağmen YPG taciz ateşi açıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’li yetkililerle 17 Ekim günü yapılan mutabakata rağmen YPG’lilerden 22 kez taciz ateşi açıldığını söyledi.

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

MSB, YPG’lilerin tahliye sürecinin yakından takip edildiğini açıklarken; “Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlık tarafından ’55 araçlık bir konvoyun Rasulayn’a giriş yapmış olduğu ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinden çıkış yapmış olduğu’ açıklandı.

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