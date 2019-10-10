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Yaramazlara biraz batar!

Milli Savunma Bakanlığı kara harekatından görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntüyle bir de mesaj yayınlandı: “Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.”

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Bölgedeki terör hedeflerini vurmak ve Türkiye’nin sınır güveliğini sağlamak amacıyla dün saat 16:00’da başlatılan harekat kapsamında öncelikli olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 120 kilometre eninde, 30 kilometre derinliğindeki alan hedefleniyor.

Harekat kapsamında önce havadan müdahale edildi. 181 hedef vuruldu. Askeri terimle ‘havadan yumuşatma’ yapıldıktan sonra kara harekatı için düğmeye basıldı. Komandolar dört noktadan Suriye’ye girdi.

MSB: Kara harekatı başladı

Fırat’ın doğusuna ‘Barış Pınarı Harekatı’ başladı

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