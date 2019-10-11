Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker şehit oldu; üç asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nda yaşanan çatışmalarda ‘Astsubay Çavuş Ahmet Topçu’nun şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını’ açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlıktan dün gece yarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

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Acı haber Ankara’daki aileye ulaştı

Topçu’nun acı haberi Ankara’daki ailesine ulaştı. Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi’ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer haberi aileye verdi. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu gözyaşlarına boğuldu. Topçu’nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi evin önüne taziye çadırları kurdu. Bekar olan Topçu’nun cenazesinin, Mardin’de düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya getirileceği açıklandı.