Milli Piyango’ya da zam: İkramiye 70 milyon, tam bilet 70 lira

Milli Piyango, büyük ikramiyeyi 70 milyon liraya çıkarırken bilete de zam yaptı.

AA’nın bildirdiğine göre 2019 için yapılacak yılbaşı çekilişinde tam bilet 70 lira olacak. Yarım biletler 35 liradan satılırken çeyrek biletler 17 buçuk liraya alıcı bulacak.

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Milli Piyango, iki yıldır bilete zam yapmıyordu.

Bu yıl yapılan çekilişte tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyordu. Bu fiyatlar 2017 yılbaşı için de geçerli.

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Ancak 2016’daki çekilişte tam bilet 50, yarım bilet 25, çeyrek bilet ise 12 buçuk liraydı.