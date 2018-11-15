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Yaramazlara biraz batar!

Milli Piyango’ya da zam: İkramiye 70 milyon, tam bilet 70 lira

Milli Piyango, büyük ikramiyeyi 70 milyon liraya çıkarırken bilete de zam yaptı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın bildirdiğine göre 2019 için yapılacak yılbaşı çekilişinde tam bilet 70 lira olacak. Yarım biletler 35 liradan satılırken çeyrek biletler 17 buçuk liraya alıcı bulacak.

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Milli Piyango, iki yıldır bilete zam yapmıyordu.

Bu yıl yapılan çekilişte tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyordu. Bu fiyatlar 2017 yılbaşı için de geçerli.

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Ancak 2016’daki çekilişte tam bilet 50, yarım bilet 25, çeyrek bilet ise 12 buçuk liraydı.

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