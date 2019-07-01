Milli Piyango’nun özelleştirme yetkisi Ernst&Young’a verildi

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango’nun özelleştirilmesi için danışmanlık firması Ernst&Young’a yetki verdi. Ernst&Young, dünya çapında 150’den fazla ülkede 212 bin çalışanıyla şirketlere denetim ve danışmanlık hizmeti veren uluslararası bir şirket. Merkezi İngiltere’de.

Fotoğraf: DHA



Bloomberg HT’nin konuyla ilgili ulaştığı üst düzey bir kaynak da bu gelişmeyi doğruladı.

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Milli Piyango 2016’daki özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolar bedelle Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na vermiş ancak ihale bedeli zamanında yatırılmadığı için satış iptal olmuştu.