Milli Piyango’nun özelleştirme yetkisi Ernst&Young’a verildi

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango’nun özelleştirilmesi için danışmanlık firması Ernst&Young’a yetki verdi. Ernst&Young, dünya çapında 150’den fazla ülkede 212 bin çalışanıyla şirketlere denetim ve danışmanlık hizmeti veren uluslararası bir şirket. Merkezi İngiltere’de.
Bloomberg HT’nin konuyla ilgili ulaştığı üst düzey bir kaynak da bu gelişmeyi doğruladı.
Milli Piyango 2016’daki özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 755 milyon dolar bedelle Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na vermiş ancak ihale bedeli zamanında yatırılmadığı için satış iptal olmuştu.