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Yaramazlara biraz batar!

Milli Piyango bileti artık bayide bastırılacak: Dört rakamını katılımcı belirleyecek

Milli Piyango biletleri bundan böyle  diğer şans oyunlarına benzer şekilde numara tercih edilerek bayilerde bastırılabilecek.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Meclis’ten geçen torba yasa ile Milli Piyango çekilişi de artık sanal oyunlar kategorisine küçük bir farkla girecek. Milli Piyango biletleri Sayısal Loto, Süper Loto, 10 numara gibi bayilerde basılıp verilecek. Biletin ilk dört ya da son dört rakamı katılımcı tarafından belirlenebilecek.

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Yeni çıkan yasayla birlikte de ikramiyelerin brüt hasılatının yüzde 89’luk kısmı da ikramiye olarak dağıtılacak.

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