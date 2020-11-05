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Yaramazlara biraz batar!

Milli parklar personeli, kaçak avlanan beş kişinin saldırısına uğradı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü personeli Hakan Tonga’nın, kaçak avlanan beş kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Saldırıyı yapanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyuran DKMP’nin Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verildi: ”Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü personelimiz Hakan Tonga, kaçak avcılıkla mücadele ettiği esnada, kaçak av yapan 5 kişi tarafından darp edilmiştir. Personelimiz Hakan Tonga’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.”

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili Twitter paylaşımında, ‘saldırıda bulunanların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını’ belirtti.

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