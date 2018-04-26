‘Milli Muharip Uçak’ için imzalar atıldı: F-16’ların yerini alacakmış

TAI ile ASELSAN arasında ‘Milli Muharip Uçak’ (MMU) projesi için ön mutabakat imzalandı. Uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirileceği açıklandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’den (TUSAŞ/TAI) yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçakların üretilmesine yönelik ön tasarım çalışmaları sürdürülüyor.

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Buna göre proje kapsamında, MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak biçimde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye’nin, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacağı kaydedildi.

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TAI’nin, MMU ön tasarımı için yapacağı 4 milyar 817 milyon liralık yatırım proje bazlı teşvik sistemi kapsamına alınmıştı. Projeyle 3 bin 200 kişinin doğrudan, 11 bin 200 kişinin dolaylı istihdamı öngörülüyor.