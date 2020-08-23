Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı

Dünya Moto3 Şampiyonası’nın altıncı ayak yarışında kaza yapan Deniz Öncü, ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: MotoGP

Öncü, bugün Avusturya’daki yarışta takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaptı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Deniz Öncü, tıbbi merkezdeki kontrollerin ardından daha fazla tarama için hastaneye götürülüyor. Dualarımız seninle Deniz.”