Milli menfaatler doğrultusunda: Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşiyor

Türkiye ve Hollanda ilişkileri normalleştirme kararı aldı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz, 16 Nisan referandumu öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bu ülkede propaganda konuşması yapmasına izin verilmemesi sonrası çıkmıştı.

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Türkiye kriz sonrası Hollanda büyükelçisinin Türkiye’de görev yapmasına izin vermemiş, iki ülke arasında sorunun çözümü için müzakereler sürerken Hollanda, büyükelçisini resmen Türkiye’den geri çektiğini duyurup müzakereleri kesmişti.

AA’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok’la görüştüğünü, stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getirdi.

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Bakan Çavuşoğlu, Hollanda’da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye’de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Hollanda hükümeti, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda’da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu’nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Kaya’nın da 11 Mart 2017’de Rotterdam’daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya’nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlamıştı.

İki ülke, diplomatik temsili karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.