Milli halterci Süleymanoğlu’na ödem nedeniyle ‘acilen’ ameliyat

Milli halterci Naim Süleymanoğlu beynindeki ödem nedeniyle ameliyate edildi.
Ataşehir Memorial Hastanesi’nin açıklamasına göre haltercinin nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaştı. Nakil nedeniyle de önemli bir problemi bulunmuyor.
Beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı.
Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Süleymanoğlu’nun halen yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.