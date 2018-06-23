Milli eskrim antrenörüne beş çocuğa istismar suçlamasıyla 65 yıl hapis

Antalya’da milli eskrim antrenörü Tarık İ., beş çocuğu istismar etmekten suçlu bulundu.
Alanya ilçesinde yaşayan Tarık İ., 2011-2017 yıllarında ortaöğretim ve lise seviyesindeki altı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl gözaltına alındı.
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarık İ., Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’na üye avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
70 yıla yakın ceza
Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dün karar duruşması vardı.
Mahkeme heyeti, altı saatlik duruşmanın ardından altı istismar dosyasını karar bağladı.
Antrenör, bir suçlamadan beraat ederken, beş çocuğa istismardan suçlu bulundu. Tarık İ.’ye toplamda 65 yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.