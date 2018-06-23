Milli eskrim antrenörüne beş çocuğa istismar suçlamasıyla 65 yıl hapis

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu.

Mitingin TÜRKSAT canlı yayınına sabotaj düzenlenerek kesildiğini belirten İnce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şöyle seslendi: “Canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisi geldi. Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var. Bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında engelleyeceğiz. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek.”