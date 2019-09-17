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Milli Eğitim’den ‘Mahmut Tuncer’li kitap’ açıklaması: Okullarda kullanılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve türkücü Mahmut Tuncer’in sözüne yer verilen kitabın, okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı olmadığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Mahmut Tuncer’in fotoğrafıyla birlikte, “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere” sözünün paylaşıldığı kitabın okullarda ders kitabı olarak okutulduğu iddia edildi. İddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirdi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir.”

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