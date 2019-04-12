Milli Eğitim’den Çatalca’daki öğretmenlere ‘seçim görevi’ talimatı

İstanbul’da ‘yeniden seçim’ tartışmalarının olduğu bu günlerde Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen bir talimatta seçimde görev almak isteyip istemediklerinin sorulduğu iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’li Bİnali Yıldırım’ın önünde seçimi tamamlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin itirazlarının sonuçlanmaması nedeniyle mazbatasını halen alamadı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İstanbul’da belediye seçimlerinin yenilenebileceğini söyleyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşımış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı doğrultuda konuşmuştu. Bu çıkışların ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da “İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz” demişti.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçimin yenilenmesinin tartışıldığı bu günlerde Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11 Nisan tarihli ve ‘Acele’ koduyla öğretmenlere gönderdiği talimatta

Talimat yazısında seçimde görev almak isteyip istemediklerinin sorulduğu iddia edildi.

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Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?! pic.twitter.com/Heyx1tJgdd — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) April 11, 2019

İYİ Parti’li Koncuk paylaştığı talimatta şöyle deniyor:

“DAĞITIM YERLERİNE

Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Erşahin

İlçe Milli Eğitim Müdürü”

Koncuk talimatla ilgili sosyal medyada şöyle yazdı: “Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?!”