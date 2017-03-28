Milli eğitim ‘uygun gördü’: Öğrenciler talimatla Erdoğan’ın mitingine götürüldü

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde okullara gönderilen bir yazıda, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum mitingine götürülmesi istendi.

Erdoğan, ‘Evet’ mitingleri kapsamında dün Büyükçekmece’de toplu açılış törenine katılmıştı.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre okullara gönderilen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgay Akyol imzalı yazıda 50 öğrenci, üç öğretmen ve bir idarecinin miting alanında okullara ayrılan noktada hazır bulundurulması istendi.

‘Kaymakamlık adına’ gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 2107 Pazartesi günü (Bugün) saat 17:00’de İlçemiz Kaymakamlık önündeki meydanda halka hitap edeceklerdir. Bu nedenle okullarımızın 50 öğrenci, 3 öğretmen ve 1 idareci ile saat 14:30’da Kaymakamlık önündeki meydanda okullar için ayrılan alanda hazır bulunmaları müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde gereğini onay emirlerinize arz ederim.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da tüm öğretmenlere SMS göndererek mitinge katılmalarnı talep etti.

‘Suç işliyorlar’

Eğitim Sen 7 Nolu Şube Başkanı Özlem Tolu, sözlü ya da yazılı emirle öğretmen ve öğrencilerin mitinge götürülmek istenmesinin suç olduğunu söyledi.

Tolu, şunları anlattı: “Okulların erken kapatılması, okullara Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ve mesajla mitinge katılımın arttırılmaya çalışılması ne kaymakamlıkların ne de Milli Eğitim Müdürlüğünün görevi değildir.”