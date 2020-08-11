Milli Eğitim kulisi: Okullar 21 Eylül’e kadar uzaktan eğitimle devam edebilir

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni planlamasına göre 17 Ağustos günü özel okullar, 31 Ağustos’ta da devlet okullarının uzaktan eğitime başlayacağı, tam açılışınsa 21 Eylül tarihinde yapılacağı öne sürüldü.

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Daha önce yapılan planlamada, 17 Ağustos pazartesi günü özel okulların, 31 Ağustos pazartesi tarihinde de devlet okullarının açılması hedeflenmişti.

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Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla yapılan bu yeni planlama, Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Bilim Kurulu’nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da görüşüldü.

Sağlık bakanının bu konuda bir açıklama ile Bilim Kurulu’nun online eğitime bir süre daha devam edilmesine yönelik tavsiyesini dile getirmesi, Milli Eğitim bakanının da ardından tarihlere ilişkin verileri açıklamasının ele alındığı da ileri sürüldü.