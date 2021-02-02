Milli Eğitim bakanı, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını anlattı.

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Basın toplantısı düzenleyen Selçuk, “Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat’ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik” dedi.

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Selçuk şu bilgileri verdi:

1 Mart’tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıfları eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullar, sınav döneminde olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak.

Öğrenciler eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek.

Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze yapılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.

Öğretmenlere aşı

Selçuk, “Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır” diye belirtti.

İl bazlı karar

Selçuk, farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabileceğini ifade etti. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacağını söyledi.