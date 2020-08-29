Milli eğitim bakanı: Sınavları yüz yüze yapmak için çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavları yüz yüze yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlayacağı açıklanmıştı. Online eğitim ise pazartesi günü başlıyor.

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NTV’de soruları yanıtlayan bakan, online eğitimin başlayacağı 31 Ağustos’ta okullarda ders zili çalacağını ve İstiklal Marşı okunacağını belirterek öğrencilerin evlerinden buna eşlik etmesini istedi.

Selçuk, sürecin nasıl işleyeceğinin kademe kademe belirlendiğini, içeriklerin gün gün okullara ulaştırıldığını ifade etti. Bakan, “Uzaktan eğitim konusunda marttan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak” ifadelerini kullandı.

‘Öğretmenler tam gün okulda olmasın’

Selçuk, canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacağını ifade ederek şöyle devam etti: “Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğretmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler. Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır. Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onalrın ihtiyaçlarına gidermek.”

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Sınav nasıl olacak?

Milli eğitim bakanı, öğrencilerin isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebileceğini, isterse animasyon-video izleyebileceğini dile getirdi.

Selçuk, “Yüz yüze sınav yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak” ifadelerini kullandı.

Tüm kitapların okullara ulaştığını, eğitim başlayınca velilerin okullardan alabileceğini söyledi.

Maske dağıtılacak

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün senaryolar fizik olarak çalışıldı. 25 kişilik sınıflarda 10-15 kişi olabilir. Biz kronik hastalığı olan ailelerde olan çocuklar olabilir, kronik hastalığı olan çocuklar olabilir. Biz öğrencilerimizi zorlamanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Devamsızlık konusunda esneklik için çalışıyoruz. Öğrencilere maske dağıtılacak, buna hazırlanıyoruz. Bunları danışıyoruz. Vaka olursa tüm protokoller hazır. Okula gönderilmeyen öğrenciler için uzaktan eğitimimiz olacak.

Özel okullar

Özel okulların yöneticileriyle toplantılar yaptık. Öğretmen uzaktan eğitim yaparken görevinin başında. (Öğrenciler) Okulda servise biniyor mu? Binmiyor. Yemek yiyor mu? Yemiyor. Okulda öğrenci olmadığı için bazı masraflar yapılmıyor. Servis ve yemek ücretleri iade edilmesi için kanaat koyduk.”

Eylülde konular belli olacak

Milli eğitim bakanı, üniversite sınavında sorulacak konuların normalde yıl sonu ÖSYM’ye bildirildiğini ancak bu sene eylül ayında açıklanacağını ifade etti.

Selçuk, “Risk varsa kesinlikle 21 Eylül’de okulları açmayız. Bilim Kurulu’nu izliyoruz” dedi. Bakan, ‘yığılma olmasın’ diye okul girişlerine ateş ölçülmeyeceğini dile getirdi.