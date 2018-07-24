Milli Eğitim bakanı kurduğu okuldaki hisselerini devretti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kurucusu olduğu Maya Okulları’ndaki hisselerini devretti.

Bakan ve milletvekillerinin şirketlerin yönetiminde bulunmaları yasal olarak mümkün değil ancak hisse sahibi olabiliyorlar. Selçuk’un zorunlu olmamasına rağmen Maya Okulları’nın hisselerini de devretmesi siyasi etik açısından kendi tasarrufunda gerçekleşmiş bir uygulama.

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Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre hisse devri, kabinenin açıklanmasının dokuz gün sonra, 18 Temmuz’da yapıldı. Resmi adı ‘Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited’ olan şirketin hisseleri Oktay Selçuk’a devredildi. Ziya Selçuk’un okuldaki görevleri de bitti.

2002’de kurulan Maya Okulları’nın Ankara’da İncek, Oran’ın yanı sıra Diyarbakır ve Antalya Manavgat’ta yatırımları var. Okullar anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi kapsamında.