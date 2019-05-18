Milli Eğitim Bakanı: Ders sayısı azalacak, yeni sistem yetenek odaklı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını paylaştı. Liselerde 2020-2021 öğretim yılında ders sayısının azaltılacağını belirten Selçuk, 2024’te üniversite sınav sisteminin de değişeceğini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Selçuk, ders sayısının dokuzuncu sınıflarda 15-16’dan sekize, 10 ve 11’inci sınıflarda dokuza, 12’nci sınıflarda ise yediye indirmeyi planladıklarını belirterek, “Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor” dedi. Selçuk, 12’nci sınıflarda haftalık ders saatinin ise 24 olacağını vurguladı.

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Öğrencilerin yeteneklerine odaklanan, kısa adı ‘HEY’ olan ‘Hayal Etkinlik Yetenek’ projesinden de bahseden Selçuk, ilk ve ortaokullarda atölyeler aracılığıyla çocukların yeteneklerinin keşfedilmeye çalışılacağının ve yeteneklerinin lisede zenginleştirileceğinin altını çizdi. Selçuk şunları söyledi: “Çocuğun kendisiyle buluşmasını sağlayacak bir altyapı gerekiyor. Çocuk, 11’inci sınıfta bile farklı bir alana yönelme tercihine sahip olmalı. Dersler kişiselleştirilebilmeli. Çocuğun ilgili alanlarını ölçmeliyiz. Çocuk kendisini tanıma imkanını bulacak. Çocuğun yeteneğini, kişiliğini ölçecek miyiz? Tabii ki ölçeceğiz…

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye’nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.”