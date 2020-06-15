Milli eğitim bakanı: ‘Corona’lı öğrenciler LGS’ye hastanede girebilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının beş kattan fazla artışla 18 bin 139’a çıktığını bildirdi. Ayrıca corona virüsü taşıyan öğrenciler hastanede de sınava girebilecek.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Covid-19 tanılı öğrenciler için LGS’de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu söyleyen Selçuk, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, “LGS’ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak” dedi. Selçuk ayrıca LGS’ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.