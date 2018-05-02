Milli eğitim bakanı açıkladı: Bundan sonraki süreçte öğretmenler sözleşmeli alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız” dedi.

AA’nın haberine göre, Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu kaydeden Yılmaz, “Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim’deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Son olarak, kamuda bütün çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” diyerek 657 Sayılı Yasa’ya tabi devlet memurluğunun sona erdirilebileceği sinyalini vermişti.

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Hükümetin, kamudaki kadrolu istihdamı tamamen kaldırmak istediğine dikkat çeken sendikalarsa Yıldırım’ın sözlerine tepki göstermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise devlet memurluğunun sona erdirilebileceğine dair iddianın doğru olmadığını söylemişti.